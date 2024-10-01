Кровавый конфликт в баре Обнинска попал на видео

Запись с камеры наблюдения 1 октября опубликовало управление Следственного комитета по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, конфликт произошел 25 июля в заведении на улице Королева.

Двое ранее незнакомых мужчин выпивали и поссорились. Один житель Обнинска схватился за нож и ударил другого в грудь.

Пострадавший убежал и обратился за помощью к медикам.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство.

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