Кровавый конфликт в баре Обнинска попал на видео
Запись с камеры наблюдения 1 октября опубликовало управление Следственного комитета по Калужской области.
Как мы уже рассказывали, конфликт произошел 25 июля в заведении на улице Королева.
Двое ранее незнакомых мужчин выпивали и поссорились. Один житель Обнинска схватился за нож и ударил другого в грудь.
Пострадавший убежал и обратился за помощью к медикам.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство.
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