Житель Обнинска пытался убить незнакомца в баре
Прокуратура 1 октября сообщила, что уголовное дело направлено в суд.
За покушение на убийство 52-летнему мужчине грозит 11 лет колонии.
Конфликт произошёл в конце июля. Обнинец выпивал в баре и поссорился с другим посетителем. Мужчина взял нож и ударил человека в грудь.
Пострадавшему удалось убежать, врачи оказали ему помощь.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!