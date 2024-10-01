Житель Обнинска пытался убить незнакомца в баре

Прокуратура 1 октября сообщила, что уголовное дело направлено в суд.

За покушение на убийство 52-летнему мужчине грозит 11 лет колонии.

Конфликт произошёл в конце июля. Обнинец выпивал в баре и поссорился с другим посетителем. Мужчина взял нож и ударил человека в грудь.

Пострадавшему удалось убежать, врачи оказали ему помощь.

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