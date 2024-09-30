Проблемы с горячей водой ждут жителей Обнинска

Во вторник, 1 октября, начнётся врезка приборов учета на магистральной тепловой сети.

Из-за этого до окончания работ 2 октября горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу на жилые дома и предприятия 32 и 40 районов, сообщили в филиале РИР.

А 3-4 октября горячая вода в данные районы будет поступать по обратному трубопроводу.

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