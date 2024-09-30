В Обнинске кража дорогого алкоголя попала на видео

Мужчина засунул бутылку спиртного стоимостью 8000 рублей под куртку и ушёл, рассказали 30 сентября в полиции.

На улице он продал алкоголь прохожему за 10 000.

Подозреваемому 45 лет. Он из Малоярославецкого района. За кражу мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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