Депутат горсобрания Обнинска высказался о решении Путина по Донбассу и частичной мобилизации

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с общением к жителям страны. В своей речи он заявил, что Россия поддержит решение граждан Донбасса и сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия референдума. Также он подписал указ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе.

Решение главы государства прокомментировал депутат Обнинского городского собрания Анатолий Шатухин.

- Президент говорит правильные вещи, - сказал Шатухин. - Вопрос в другом. Когда есть стороны взаимодействия и ведется переговорный процесс, то стороны либо идут навстречу друг другу, либо выдвигают какие-то требования и в итоге приходят к договороспособности. А когда кто-то говорит одно, а остальным на это по барабану – причем не только в большой политике, но и во многих вопросах городского уровня – то результат может быть непредсказуемый…

Также Анатолий Ефимович назвал себя патриотом и заявил, что поддерживает позицию президента.

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