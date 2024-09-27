Школьный автобус попал в ДТП в Калужской области
Авария произошла днём в пятницу, 27 сентября, в городе Ермолино Боровского района.
- Перед мостом столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус, - рассказал глава районной администрации Николай Калиничев. - Пострадавших среди детей нет.
Водителя легковушки с травмами отвезли в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото с места ДТП опубликовал районный информационный центр.
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