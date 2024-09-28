Восемь мигрантов принудительно вышлют из Обнинска

Это граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщили 27 сентября в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Среди них две женщины и их несовершеннолетние дети.

Иностранцы находились в Обнинске без необходимых документов.

В Россию им будет запрещено въезжать в течение пяти лет.

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