В Обнинске появятся указатели к убежищам

Их обещают установить в ближайшее время.

В среду, 25 сентября, об этом сообщили в городском Собрании.

Отмечается, что уже проведена ревизия цокольных этажей и подвальных помещений.

Размещением указателей занимается ГОЧС вместе с управляющими компаниями.

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