В Обнинске появятся указатели к убежищам
Их обещают установить в ближайшее время.
В среду, 25 сентября, об этом сообщили в городском Собрании.
Отмечается, что уже проведена ревизия цокольных этажей и подвальных помещений.
Размещением указателей занимается ГОЧС вместе с управляющими компаниями.
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