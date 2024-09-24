В Обнинске перекроют движение по кругу Королёва – Маркса – Гагарина

Движение там будет запрещено с 23:00 25 сентября до 5:00 26 сентября.

- Перекрытие необходимо, чтобы восстановить дорожное покрытие, вскрытое для реконструкции магистральной тепловой сети, - заявили в филиале РИР.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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