В Обнинске завершились съемки сериала «Кредит доверия»
Фильм для канала ТВ-3 делает режиссёр-постановщик Гузель Киреева.
Фотографии со съёмочной площадки бригадира массовки Ольги Харчук во вторник, 24 сентября опубликовало сообщество «Кино в Калуге» в ВК.
Сообщается также, что вскоре в наукограде стартуют съёмки нового фильма.
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