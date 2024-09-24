В Обнинске завершились съемки сериала «Кредит доверия»

Фильм для канала ТВ-3 делает режиссёр-постановщик Гузель Киреева.

Фотографии со съёмочной площадки бригадира массовки Ольги Харчук во вторник, 24 сентября опубликовало сообщество «Кино в Калуге» в ВК.

Сообщается также, что вскоре в наукограде стартуют съёмки нового фильма.

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