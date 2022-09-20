После шуток о доступной среде возле мэрии Обнинска сделали новый временный пандус
На прошлой неделе по многим телеграм-каналам разлетелось фото пандуса возле администрации Обнинска. Дело было в том, что съезд для колясок был выполнен… из стенок бывшего шкафа. В итоге, шутки про доступную среду в первом наукограде разлетелись по многим крупным пабликам.
Картина действительно была так себе, однако во вторник, 20 сентября, в мэрии, наконец, объяснили в чем тут было дело.
- Дважды в этом году мы объявляли конкурсы на ремонт, но подрядчики на них не вышли, - заявили в администрации. - Готовим документы на новый конкурс на приведение в порядок всей входной группы здания.
Пока же здесь сделали новый временный пандус.
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