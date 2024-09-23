В Обнинске полиция устроила погоню за таксистом

Водитель не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался уехать.

Однако вскоре нарушителя задержали. За рулём такси находился 41-летний мужчина.

На него составили сразу шесть протоколов. Таксист ехал без документов на машину, водительского удостоверения у него не было, как и разрешения на работу в такси. Также он нарушил правила перевозки пассажиров, не остановился по требованию полицейских, а также не оформил страховку на автомобиль.

Машину поместили на штрафстоянку.

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