Киевскую трассу рядом с Калужской областью начали асфальтировать

Работы ведутся на 79-81 километрах дороги, сообщили 23 сентября в «Автодоре».

- Из-за широкой проезжей части работа выполняется с использованием двух асфальтоукладчиков, - рассказали дорожники.

Напомним, сейчас продолжается реконструкция трассы на участке с 65 по 124 километры – от Бекасово до Малоярославца.

Заверить все работы планируется в 2026 году.

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