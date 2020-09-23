Киевскую трассу рядом с Калужской областью начали асфальтировать
Работы ведутся на 79-81 километрах дороги, сообщили 23 сентября в «Автодоре».
- Из-за широкой проезжей части работа выполняется с использованием двух асфальтоукладчиков, - рассказали дорожники.
Напомним, сейчас продолжается реконструкция трассы на участке с 65 по 124 километры – от Бекасово до Малоярославца.
Заверить все работы планируется в 2026 году.
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