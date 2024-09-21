В Обнинске проведут ямочный ремонт на восьми улицах
Работы запланированы на период с 23 по 27 сентября, рассказали в МАУ «Благоустройство».
Опубликован список дорог:
- Ул. Белкинская,
- Ул. Курчатова,
- Ул. Северная,
- Пр. Ленина,
- Ул. Энгельса,
- Ул. Калужская,
- Ул. Лейпунского,
- Ул. Красных Зорь.
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