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Жителей Обнинска предупредили о проблемах с горячей водой

Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 18.09.2024 16:01 0 262
Жителей Обнинска предупредили о проблемах с горячей водой

В четверг, 19 сентября, будут проходить работы на участке теплосети между домами 21 и 63 на улице Гагарина.

- С 9:00 до окончания работ горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу. 20 сентября до окончания работ 23 сентября - по подающему трубопроводу, - прокомментировали в филиале РИР.

Вода со сниженной температурой может наблюдаться по следующим адресам:

  • ул. Гагарина, 27, 27а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
  • пр. Ленина, 192.

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Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 18.09.2024 16:01 0 262
Тэги: жкх
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