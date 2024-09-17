В Обнинске 16-летняя Софья Рогожникова выпустила свою вторую книгу

Девушка стала финалисткой проекта «Территория успеха: Пегас» - 2024», рассказали 16 сентября в администрации города.

Книга Софьи называется «В погоне за воспоминаниями». Одноименная повесть является психологической драмой с детективным сюжетом. Главная героиня произведения – девочка-подросток.

Свою первую книгу фантастики для подростков Рогожникова издала два года назад.

Девушка рассказала, что сочинять начала ещё в пять лет и теперь пишет каждый день.

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