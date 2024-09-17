Обнинский автобус попал в ДТП

Рано утром во вторник, 17 сентября, авария произошла на трассе М3 «Украина» в районе деревни Доброе.

- В автобус, следовавший к начальной точке маршрута 7, въехал тяжеловес. Пострадавших нет, кроме автобуса, - рассказали в муниципальном транспортном предприятии.

Рейс маршрута №7 на 6:18 был сорван.

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