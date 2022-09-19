Главная Новости Обнинск

Проверка слуха: в Обнинске якобы чуть не заморили голодом ребёнка

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.09.2022 18:00 0 255
Проверка слуха: в Обнинске якобы чуть не заморили голодом ребёнка

На днях в обнинских информационных ресурсах появилась новость о том, что в наукограде нерадивая мама едва не заморила ребенка голодом. Новость быстро распространили и калужские СМИ, однако данная информация оказалась не совсем соответствующей действительности.

Как минимум хотя бы потому, что ситуация произошла не только что, а год назад и сейчас с ребенком все хорошо.

Как пояснила в понедельник, 19 сентября, начальник обнинской опеки Анна Гуляева, в недавнем интервью одному из обнинских изданий на просьбу журналиста рассказать о случае из ее практики, она рассказала историю про данного мальчика, так как это был исключительный для наукограда случай. В итоге из всего интервью именно этот горячий факт и разлетелся по другим СМИ.

По ее словам, для цивилизованного Обнинска подобные ситуации крайне редки. К тому же, как только к сотрудникам опеки поступил сигнал от соседей о данном ребенке, они немедленно выехали на место и изъяли его.

- Мама не то, что бы морила голодом, она неправильно осуществляла уход – кормила его не детским питанием, а едой для взрослых, - сказала Гуляева. – Мама была в сложной жизненной ситуации, поэтому потом она написала согласие на его усыновление. Это, кстати, тоже не частый случай в нашей практике. 

В данный момент малыш находится в калужском Доме ребенка. Сотрудники обнинской опеки находятся на связи с коллегами из областного центра, которые рассказывают им о том, как у малыша идут дела, чему новому он научился и каково его самочувствие. 

- Он развивается в соответствии с возвратом, у него все нормально, будем надеяться, что у него найдутся любящие и заботливые усыновители, - добавила Анна Гуляева.

К слову, сайты, опубликовавшие вброс, уже удалили информацию.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.09.2022 18:00 0 255
Тэги: обнинск общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru