Проверка слуха: в Обнинске якобы чуть не заморили голодом ребёнка

На днях в обнинских информационных ресурсах появилась новость о том, что в наукограде нерадивая мама едва не заморила ребенка голодом. Новость быстро распространили и калужские СМИ, однако данная информация оказалась не совсем соответствующей действительности.

Как минимум хотя бы потому, что ситуация произошла не только что, а год назад и сейчас с ребенком все хорошо.

Как пояснила в понедельник, 19 сентября, начальник обнинской опеки Анна Гуляева, в недавнем интервью одному из обнинских изданий на просьбу журналиста рассказать о случае из ее практики, она рассказала историю про данного мальчика, так как это был исключительный для наукограда случай. В итоге из всего интервью именно этот горячий факт и разлетелся по другим СМИ.

По ее словам, для цивилизованного Обнинска подобные ситуации крайне редки. К тому же, как только к сотрудникам опеки поступил сигнал от соседей о данном ребенке, они немедленно выехали на место и изъяли его.

- Мама не то, что бы морила голодом, она неправильно осуществляла уход – кормила его не детским питанием, а едой для взрослых, - сказала Гуляева. – Мама была в сложной жизненной ситуации, поэтому потом она написала согласие на его усыновление. Это, кстати, тоже не частый случай в нашей практике.

В данный момент малыш находится в калужском Доме ребенка. Сотрудники обнинской опеки находятся на связи с коллегами из областного центра, которые рассказывают им о том, как у малыша идут дела, чему новому он научился и каково его самочувствие.

- Он развивается в соответствии с возвратом, у него все нормально, будем надеяться, что у него найдутся любящие и заботливые усыновители, - добавила Анна Гуляева.

К слову, сайты, опубликовавшие вброс, уже удалили информацию.

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