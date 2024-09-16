Бастрыкин заинтересовался конфликтом между таксистом-иностранцем и пассажиркой в Обнинске

Женщина обратилась за помощью в общественную организацию.

В воскресенье, 15 сентября, об этом рассказал СК по Калужской области.

Предварительно, днем ранее таксист-иностранец отказался оказывать услугу и в момент записи видео ударил пассажирку по руке.

Следственный комитет организовал проверку. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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