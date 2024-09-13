В Обнинске мужчине выплатили пенсию только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура установила, что житель наукограда является получателем пенсии по инвалидности.

Об этом 13 августа сообщило региональное надзорное ведомство.

Пенсию мужчине выплачивали на почте.

- Вместе с тем, по вине организации почтовой связи доставка пенсионных выплат за март текущего года ему произведена не была, - рассказало ведомство.

Надзорный орган внес представление в адрес начальника Обнинского почтамта.

В итоге неполученная сумма в размере более 12 тысяч рублей была выплачена.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.