В Обнинске дорожная полиция провела беседу с юными пешеходами

С ребятами поговорили о соблюдении Правил дорожного движения.

Детей и их родителей встречали около пешеходных переходов, расположенных вблизи школ, и напоминали им об основных правилах безопасного передвижения через проезжую часть: переходить дорогу только по пешеходному переходу, не отвлекаться на телефоны.

Также организаторы акции раздали ребятам значки со световозвращающими элементами.

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