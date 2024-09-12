В Обнинске дорожная полиция провела беседу с юными пешеходами
С ребятами поговорили о соблюдении Правил дорожного движения.
Детей и их родителей встречали около пешеходных переходов, расположенных вблизи школ, и напоминали им об основных правилах безопасного передвижения через проезжую часть: переходить дорогу только по пешеходному переходу, не отвлекаться на телефоны.
Также организаторы акции раздали ребятам значки со световозвращающими элементами.
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