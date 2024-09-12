В Обнинске провели плановую эвакуацию школы №17
Тренировка прошла в четверг, 12 сентября, рассказали в администрации города.
- Просим жителей сохранять спокойствие, - говорится в официальном комментарии. - В рамках программы безопасности в образовательных учреждениях Обнинска ежегодно проводятся плановые тренировки эвакуации детей из школ и детских садов в случае пожара.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!