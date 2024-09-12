В Обнинске провели плановую эвакуацию школы №17

Тренировка прошла в четверг, 12 сентября, рассказали в администрации города.

- Просим жителей сохранять спокойствие, - говорится в официальном комментарии. - В рамках программы безопасности в образовательных учреждениях Обнинска ежегодно проводятся плановые тренировки эвакуации детей из школ и детских садов в случае пожара.

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