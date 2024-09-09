В Обнинске ребенок на электровелосипеде врезался в машину

В полиции рассказали подробности об аварии, которая произошла днем в воскресенье, 8 сентября, на проспекте Ленина.

13-летний мальчик в районе дома №176 ехал по нерегулируемому переходу и врезался в автомобиль GAC.

С травмами ребенка отвезли в больницу.

В полиции напомнили калужанам, что на переходах нужно спешиваться.

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