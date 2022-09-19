Ольга Бузова восторженно высказалась про обнинских танцоров

В субботу, 10 сентября, обнинский коллектив «DS FAMILY» выступил на шоу «Новые танцы».

Танцоры из наукограда и ранее участвовали в проекте. Впервые они появились на сцене в прошлом году. Однако батл выиграла другая команда.

-Мы решили, что раз тот год неудачный, то надо рвать в этом, - поделились ребята из «DS FAMILY» перед своим выступлением.

Команда исполнила номер под драматичную песню. Точность и плавность движений, полная синхронность, эмоциональность и профессионализм - все это прослеживалось в танце.

-Очень красивый номер, - сказал Мигель.

-Хорошо, что вы разные, при этом вместе сочетаетесь, - отметил Егор Дружинин.

-Я увидела действительно команду, - восторженно прокомментировала Ольга Бузова. - Вы понимаете, что это очень важно. Никто не перетягивал внимание, это был единый организм.

Но несмотря на комплименты обнинской команде, жюри отправили в следующий этап танцоров из Перми.

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