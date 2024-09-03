Медведей начали встречать в лесах Калужской области

Животных видели на севере региона.

Во вторник, 3 сентября, ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

- Встречи с медведем были зафиксированы в окрестностях Обнинска, Малоярославецкого, Жуковского районов, - говорится в комментарии Минприроды. - При посещении лесов нужно соблюдать несколько не сложных правил. Во-первых, нужно шуметь. Чтобы животное, услышав вас, смогло избежать встречи с человеком. При встрече с хищником нельзя подходить к нему. Нельзя убегать и поворачиваться к нему спиной. Надо неспеша отойти. Совместно с охотоведами мы осуществляем мониторинг за дикими животными на территории Калужской области, в том числе и за медведями. Держим ситуацию на контроле.

Напомним, летом медведь убил человека в Калужской области.

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