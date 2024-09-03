Двоих детей сбили в Обнинске

Аварии произошли в день проведения школьных линеек – 2 сентября.

Около 18:30 на дублере улицы Гагарина в районе дома №25 ребенка на нерегулируемом переходе сбил 72-летний водитель «Форда Фокус».

А в 19:10 также на зебре под колеса «Опеля Астры» еще один несовершеннолетний попал на проспекте Ленина, 50. В этом случае автомобилем управлял 39-летний мужчина.

У пострадавших детей зафиксированы различные травмы.

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