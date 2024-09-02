В Обнинске за нарушение авторских прав в пользу IT-компании взыскали 3,3 миллиона рублей

Одно из строительных предприятий в наукограде незаконно использовало программное обеспечение и нарушало авторские права. Организация выплатила 3,3 миллиона рублей разработчику из Санкт-Петербурга только после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов.

Строительная компания использовала без лицензии сразу несколько компьютерных инженерных программ. Их удалось взломать при помощи пиратского ПО.

Также с организации дополнительно взыскали 240 тысяч рублей.

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