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Мошенники украли у жительницы Калужской области 400 тысяч рублей

Софья Фирсова
Опубликовано: 02.09.2024 09:08 0 525
Мошенники украли у жительницы Калужской области 400 тысяч рублей

На этот раз жертвой преступников стала женщина из Малоярославецкого района. О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества сообщили в пресс-службе полиции Калужской области.

Женщина рассказала, что ей написала коллега в одном из мессенджеров и сообщила, что вскоре ей позвонят из полиции. Через некоторое время ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее деньги пытаются украсть.

Пытаясь спасти свои сбережения, пострадавшая, действуя по инструкции своего собеседника, перевела все деньги на «безопасный» счет. После этого она позвонила своему новому знакомому, но он уже не отвечал. Позже женщина позвонила коллеге и узнала, что ее аккаунт взломали, и она ничего не писала.

В данный момент мошенников ищут. Расследование продолжается. 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 02.09.2024 09:08 0 525
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