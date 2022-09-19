На Обнинск налетел ураган

Новая рабочая неделя в Калужской области началась с непогоды.

Главное управление МЧС России по региону накануне предупредило жителей о том, что в понедельник, 19 сентября, ожидается сильный дождь с грозой, а также усиление ветра - порывы могут составить до 23 метров в секунду. В данный момент, как и прогнозировали синоптики, в Обнинске бушует ураган и такие неблагоприятные погодные условия могут сохраниться до конца дня.

Жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома. При усилении ветра стоит убрать с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал.

- Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области.

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