Жителей Обнинска предупредили о мутной воде

Как мы уже рассказывали, утром 30 августа из-за утечки вода залила улицу Красных Зорь.

Сейчас там продолжаются ремонтные работы. Ситуацию прокомментировали в филиале РИР:

- Ведем ремонтные работы на месте утечки на водоводе диаметром 600 мм на ул. Красных Зорь. Без холодной воды временно остается одно нежилое здание. Из-за выполненного выключения участка водовода и переключения абонентов на другую водопроводную линию возможно временное изменение цветности и мутности холодной воды по отдельным адресам.

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