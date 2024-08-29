В Обнинске школьнике бросали камни в электричку

Инцидент произошел на перегоне между наукоградом и Балабаново, сообщили 29 августа в линейном отделе МВД на транспорте.

Виновников быстро нашли. Ими оказались пятеро шестиклассников.

На родителей этих детей составили административные протоколы.

Если бы школьникам уже исполнилось 14 лет, было бы возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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