Жителей Обнинска и всего региона зовут сдавать макулатуру
В воскресенье, 18 августа, правительство Калужской области сообщило о начале экологической акции в регионе.
С 20 сентября стартует марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Принять участие в акции и сэкономить ресурсы планеты могут все жители, организации и компании, собравшие более 300 кг макулатуры.
Для участия необходимо оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф.
В прошлом году благодаря макулатуре, которую собрали калужане, удалось сохранить более 330 деревьев.
Победители и участники акции получат грамоты, ценные призы и денежные премии.
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