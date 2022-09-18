Жителей Обнинска и всего региона зовут сдавать макулатуру

В воскресенье, 18 августа, правительство Калужской области сообщило о начале экологической акции в регионе.

С 20 сентября стартует марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Принять участие в акции и сэкономить ресурсы планеты могут все жители, организации и компании, собравшие более 300 кг макулатуры.

Для участия необходимо оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф.

В прошлом году благодаря макулатуре, которую собрали калужане, удалось сохранить более 330 деревьев.

Победители и участники акции получат грамоты, ценные призы и денежные премии.

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