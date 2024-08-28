Бастрыкин заинтересовался массовой дракой мигрантов в Калужской области
Инцидент произошел 24 августа в Обнинске.
Иностранцы устроили потасовку на стройплощадке.
Глава Следственного комитета России 27 августа поручил провести проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.
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