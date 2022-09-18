В Обнинске ищут пропавшую молодую женщину

В воскресенье, 18 сентября, волонтеры «Лизы Алерт» сообщают о поисках молодой женщины.

Пропала Лосева Елена Михайловна, 34 года, г. Обнинск, Калужская область.

Она ушла из дома и не вернулась 17 сентября 2022 года

Приметы пропавшей:

- рост 150 см;

- нормальное телосложение;

- черные волосы;

- карие глаза.

Одежда:

- белая куртка;

- темные брюки;

- черные туфли.

Особенность: отставание в развитии.

Волонтеры обращаются к калужанам:

— Елена Лосева может находиться в вашем городе! Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Кристине 8 910 469-59-45.

Также требуется помощь добровольцев.

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