В Обнинске ищут пропавшую молодую женщину
В воскресенье, 18 сентября, волонтеры «Лизы Алерт» сообщают о поисках молодой женщины.
Пропала Лосева Елена Михайловна, 34 года, г. Обнинск, Калужская область.
Она ушла из дома и не вернулась 17 сентября 2022 года
Приметы пропавшей:
- рост 150 см;
- нормальное телосложение;
- черные волосы;
- карие глаза.
Одежда:
- белая куртка;
- темные брюки;
- черные туфли.
Особенность: отставание в развитии.
Волонтеры обращаются к калужанам:
— Елена Лосева может находиться в вашем городе! Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Кристине 8 910 469-59-45.
Также требуется помощь добровольцев.
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