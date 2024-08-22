В Обнинске на самую высокую точку города подняли российский флаг
В четверг, 22 августа, в наукограде на вершину метеомачты подняли российский триколор. Мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага России.
К жителям Обнинска обратилась глава местной администрации Татьяна Леонова. Она поздравила местных жителей с праздником.
- Мы верны традиции, и сегодня Государственный флаг России поднят на самую высокую точку Обнинска – вершину метеомачты. Мирного неба, счастья и благополучия! - написала Леонова.
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