В Обнинске на самую высокую точку города подняли российский флаг

В четверг, 22 августа, в наукограде на вершину метеомачты подняли российский триколор. Мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага России.

К жителям Обнинска обратилась глава местной администрации Татьяна Леонова. Она поздравила местных жителей с праздником.

- Мы верны традиции, и сегодня Государственный флаг России поднят на самую высокую точку Обнинска – вершину метеомачты. Мирного неба, счастья и благополучия! - написала Леонова.

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