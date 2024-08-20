Поисковый отряд «ЛизаАлерт» научит обнинцев спасать жизни людей

В воскресенье, 25 августа, все желающие жители Обнинска смогут стать частью поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Подробности сообщили волонтеры в соцсетях.

Участники отряда проведут полевое обучение для тех, кто хочет помогать в поиске людей. На нем расскажут обо всех тонкостях поисков и покажут оборудование.

Занятие продлится около 4-х часов. Волонтеры рекомендуют надеть крепкую высокую обувь, теплую и удобную одежду, а также взять с собой перекус и термос с чаем или кофе.

Начало в 10:00. Место сбора: проспект Ленина, 153 - парковка за «Олимпом».

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

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