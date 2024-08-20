В Обнинске двое мужчин сломали камеру в подземном переходе и вырвали урну
В ночь на 20 августа вандалы разрушили имущество на улице Лейпунского. Об этом мы сообщили в пресс-службе администрации Обнинска.
Видеозапись передали в полицию.
Представители власти пообещали отремонтировать камеру в ближайшее время. Урну уже установили на прежнее место.
В данный момент в Обнинске установили 158 камер в рамках программы «Безопасный город».
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