В Обнинске двое мужчин сломали камеру в подземном переходе и вырвали урну

В ночь на 20 августа вандалы разрушили имущество на улице Лейпунского. Об этом мы сообщили в пресс-службе администрации Обнинска.

Видеозапись передали в полицию.

Представители власти пообещали отремонтировать камеру в ближайшее время. Урну уже установили на прежнее место.

В данный момент в Обнинске установили 158 камер в рамках программы «Безопасный город».

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