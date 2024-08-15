В Калужской области мужчина до смерти избил жену

В Дзержинском районе посадили мужчину за убийство жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В 2022 году 33-летний местный житель избил свою сожительницу из-за конфликта. Женщина скончалась от удара тупым твердым предметом по голове.

Убийцу приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.