В Боровском районе под колеса машины попал велосипедист
В четверг, 8 августа, на 401 километре автодороги А108 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.
Судя по предварительным данным, в 17:15 автомобиль "Киа" сбил велосипедиста.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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