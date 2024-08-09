В Боровском районе под колеса машины попал велосипедист

В четверг, 8 августа, на 401 километре автодороги А108 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Судя по предварительным данным, в 17:15 автомобиль "Киа" сбил велосипедиста.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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