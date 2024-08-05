В Калужской области «БМВ» сбил велосипедиста
В минувшее воскресенье около 9 часов вечера в городе Малоярославец на улице Спасской произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.
Водитель «БМВ» совершил наезд на велосипедиста.
Пострадал один человек. Тяжесть его травм и обстоятельства происшествия уточняются.
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