В Калужской области «БМВ» сбил велосипедиста

В минувшее воскресенье около 9 часов вечера в городе Малоярославец на улице Спасской произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Водитель «БМВ» совершил наезд на велосипедиста.

Пострадал один человек. Тяжесть его травм и обстоятельства происшествия уточняются.

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