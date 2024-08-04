Житель Калужской области убил собутыльника в гараже

Жуковский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего жителя города Кременки Жуковского района. Об этом сообщили в пресс-службе судов Калужской области.

19 марта обвиняемый поругался со своим знакомым. До этого они вместе пили в гараже. В какой-то момент мужчина ударил собутыльника ножом в грудь. Он скончался на месте.

Мужчина вину не признавал и говорил, что сделал это во время самообороны. Однако суд эти доводы опроверг.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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