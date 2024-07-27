Обнинску продлили статус наукограда до 2040 года
В субботу, 27 июля, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова сообщила, что Обнинск сохранил статус наукограда. Статус продлили до 2040 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Леонова поздравила жителей Обнинска с этим знаменательным событием.
- Этот статус даёт возможность получать федеральное финансирование на сохранение и развитие научно-производственных комплексов и городской инфраструктуры, -уточнила она.
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