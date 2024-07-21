В Обнинске открылась выставка художника Александра Горячева

В музее истории Обнинска в воскресенье, 21 июля, началась экспозиция картин Александра Горячева под названием «У чистой воды».

Художник уже во второй раз принимает участие в обнинском пленэр-фесте. В прошлом году он представил свою серию этюдов, написанных на Морозовской даче.

В этом году любители живописи могут оценить пейзажи Александра Горячева в духе русского реализма.

- В прошлом году сердца зрителей покорили его этюды, написанные на Морозовской даче, и вот уже в этом году мы сделали персональную выставку художника, - пояснила глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

Выставка продлится до 22 сентября.

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