В Обнинске открылась выставка художника Александра Горячева
В музее истории Обнинска в воскресенье, 21 июля, началась экспозиция картин Александра Горячева под названием «У чистой воды».
Художник уже во второй раз принимает участие в обнинском пленэр-фесте. В прошлом году он представил свою серию этюдов, написанных на Морозовской даче.
В этом году любители живописи могут оценить пейзажи Александра Горячева в духе русского реализма.
- В прошлом году сердца зрителей покорили его этюды, написанные на Морозовской даче, и вот уже в этом году мы сделали персональную выставку художника, - пояснила глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.
Выставка продлится до 22 сентября.
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