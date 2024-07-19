Улицы Обнинска затопило после ночного ливня

Пользователи соцсетей из наукограда утром 19 июля массово размещали видео с последствиями сильного дождя. На некоторых участках машинам приходилось практически плавать.

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

Там пояснили, что за три часа выпало почти 10% месячной нормы осадков.

- Если в сливное отверстие ванной вылить стакан воды, она уйдёт сразу, - рассказали в администрации. - Если вылить ведро воды, чтобы уйти, ей потребуется больше времени. А если налить полную ванную воды, времени для ее ухода в слив нужно в несколько раз больше. Точно так же и с городской ливневой канализацией: чтобы принять весь объём дождевой воды, которая образовалась на дорогах после сильного продолжительного ливня, нужно время.

Сейчас вода с подтопленных участков постепенно уходит в ливневую канализацию.

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