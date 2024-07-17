Первый этап реконструкции Киевской трассы завершат в 2026 году
Тогда должно завершиться расширение до шести полос дороги от деревни Бекасово до границы с Калужской областью, сообщили в среду, 17 июля, в правительстве РФ.
Сейчас там ведется реконструкция, рабочие укладывают асфальт.
Участок до Малоярославца будет сдан позже, там планируется сделать по две полосы в каждую сторону.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!