Первый этап реконструкции Киевской трассы завершат в 2026 году

Тогда должно завершиться расширение до шести полос дороги от деревни Бекасово до границы с Калужской областью, сообщили в среду, 17 июля, в правительстве РФ.

Сейчас там ведется реконструкция, рабочие укладывают асфальт.

Участок до Малоярославца будет сдан позже, там планируется сделать по две полосы в каждую сторону.

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