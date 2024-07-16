Новые дорожные камеры заработали в Калужской области

Они расположены на трассе А130 у деревни Дроздово Жуковского района и села Оболенское Малоярославецкого района, а также на перекрестке улицы Кутузова и Пионерского проезда в Обнинске.

Как сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения, камеры следят за скоростью, использованием ремня безопасности и выездом на встречную полосу.

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