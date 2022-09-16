Обнинский подрядчик заплатит штраф в 1 миллион за срыв сроков по ремонту дороги

Прокуратура Обнинска решила жестко наказать подрядчика, который нарушил сроки работ по муниципальному контракту.

Как сообщили в ведомстве в четверг, 15 сентября, прокуратура Обнинска установила факт нарушения подрядчиком сроков ремонта городской дороги, в связи с чем инициировала привлечение нарушителя к административной ответственности.

В итоге, контракт с недобросовестной компанией был расторгнут, и теперь подрядчику предстоит заплатить внушительный штраф в размере 1 миллиона рублей.

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