Владислав Шапша пробежит в Обнинске семь километров
Регистрация на 9 Обнинский атомный марафон завершится 14 июля, в воскресенье.
Накануне губернатор Калужской области зарегистрировался на сайте PROСпорт40.
Глава региона выбрал удобную для себя дистанцию в семь километров.
Взрослые могут бежать 3, 7, 21.1 и знаменитые 42.2 километра. Детские дистанции значительно короче: 500 метров, 1, 3 и 7 километров.
Организаторы Обнинского атомного марафона утверждают, что в этом году в забеге примет участие 2000 человек.
Среди нововведений - дополнительной регистрации и перерегистрации в день старта не будет.
Марафон стартует 27 июля, в День Обнинска.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!