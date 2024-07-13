Владислав Шапша пробежит в Обнинске семь километров

Регистрация на 9 Обнинский атомный марафон завершится 14 июля, в воскресенье.

Накануне губернатор Калужской области зарегистрировался на сайте PROСпорт40.

Глава региона выбрал удобную для себя дистанцию в семь километров.

Взрослые могут бежать 3, 7, 21.1 и знаменитые 42.2 километра. Детские дистанции значительно короче: 500 метров, 1, 3 и 7 километров.

Организаторы Обнинского атомного марафона утверждают, что в этом году в забеге примет участие 2000 человек.

Среди нововведений - дополнительной регистрации и перерегистрации в день старта не будет.

Марафон стартует 27 июля, в День Обнинска.

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