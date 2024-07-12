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Житель Калужской области осужден на три года за избиение знакомого

Опубликовано: 12.07.2024 16:46 0 208
Житель Калужской области осужден на три года за избиение знакомого

В пятницу, 12 июля, стало известно о приговоре жителю Жуковского района. Он осужден на три года колонии, сообщает прокуратура Калужской области.

В марте 2024 года 25-летний житель Жуковского района был в Обнинске в квартире знакомого, где распивал с ним алкоголь.

Внезапно между ними возник конфликт, мужчина нанес хозяину квартиры удары кулаком по голове. Потерпевший упал на пол. Подсудимый продолжил избиение ногами, нанося удары по голове.

Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил

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Опубликовано: 12.07.2024 16:46 0 208
Тэги: криминал
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