В Калужской области столкнулись «Дэу Нексия» и мотоцикл
Авария произошла на 95 километре дороги А130 «Москва–Малоярославец-Рославль». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя легковушкой, ехал по второстепенной дороге в сторону Москвы. Поворачивая налево, он не уступил дорогу 63-летнему байкеру.
Водителей транспортных средств госпитализировали. Тяжесть их травм уточняется.
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