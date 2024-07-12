В Калужской области столкнулись «Дэу Нексия» и мотоцикл

Авария произошла на 95 километре дороги А130 «Москва–Малоярославец-Рославль». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя легковушкой, ехал по второстепенной дороге в сторону Москвы. Поворачивая налево, он не уступил дорогу 63-летнему байкеру.

Водителей транспортных средств госпитализировали. Тяжесть их травм уточняется.

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